Antonia San Juan: 'Yo siempre amanezco en mi cama'

Intérprete de personajes tan histriónicos e icónicos como el de Estela Reynolds en La que se avecina o el de La Agrado de Todo sobre mi madre, que dirigió Pedro Almodóvar, Antonia San Juan (56) resulta aún más fascinante en las distancias cortas. La actriz canaria, que se encuentra recorriendo los escenarios con la obra Mi lucha, cuenta con un humor mucho más ácido y también delicado que el que proyecta en sus papeles y, a pesar de su fama y absoluta transparencia, se muestra como una persona tímida. Todo ello resume su gran encanto. Informalia lo ha comprobado al someter a Antonia a su cuestionario durante la entrega de premios de la Academia del Perfume, que tuvo lugar el lunes 22 en Madrid, justo el día en el que la actriz cumplía 56 años.

¿Dónde has amanecido esta mañana?

En mi casa. Yo siempre amanezco en mi cama. Cuando tengo algún escarceo, que es muy de vez en cuando, amanezco en mi cama, no amanezco en la cama de nadie. No me gusta.

¿La última vez que has llorado?

Todos los días lloro. Varias veces al día, además. Esta mañana lloré porque alguien de las redes, unas fans me hicieron por mi cumpleaños un vídeo con las personas más importantes de mi vida. Estaban mi madre, mi abuela, los perritos que se me han muerto, mi sobrina, mis amigos íntimos... Lloré. También me desperté a las cinco de la mañana soñando con mi madre felicitándome. Me desperté bien, pero con cierta nostalgia.

¿La última mentira que has contado?

Yo cuento muchas mentiras. Sobre todo mentiras piadosas. He presumido de tener más relaciones sexuales de las que tengo (risas). Si no, quedo fatal. La gente me dice: "¿Desde octubre?". Y yo les contesto: "No, desde octubre, no. He tenido amantes...". Pero es mentira (risas). Me encantaría tener una vida sexual más intensa.

Además de tu casa y tu coche, ¿qué ha sido la cosa más cara que te has comprado?

Coche no tengo porque no conduzco. La cosa más cara es la reforma de la casa que me he comprado. Me la compré hace seis meses y todavía no me la han dado porque sigo reformándola. Me ha salido un poco cara.

¿Alguna vez te han pillado saliendo con un famoso? ¿Te gustaría ser pillada con alguien?

No, nunca me he enrollado con ningún famoso. En España hay mogollón de guapos. Miguel Ángel Silvestre me flipa y Hugo Silva es guapísimo. Alejo Sauras también es espectacular. Hay muchos hombres guapos.

¿La última vez que estuviste desnuda delante de otra persona?

¡Si estoy enseñando el culo todo el día en las redes! En el vis a vis, no; pero en las redes estoy todo el día desnuda o en bragas. La última vez que estuve desnuda delante de otra persona fue... Te voy a decir la fecha exacta... El 28 de octubre. Fue la última vez que tuve un escarceo. Me sé la fecha exacta porque soy actriz y tengo buena memoria.

Buenos días; la importancia de tener una cabeza amueblada un pelo arreglado y un buen calzado...FELIZ FINDE❤️😂 A post shared by Antonia San Juan (@antonia_san_juan) on May 26, 2017 at 3:55am PDT

¿Qué es lo que más te disgusta de ti misma?

El ombligo. Me lo operaría, porque lo tengo feo (risas).

¿El último mensaje de móvil que has guardado y qué decía?

De Pity (de la agencia DYP Comunicación, que se encargó de organizar el 'photocall' de los premios de la Academia del Perfume). Me dijo: "No llegues más tarde de las 20:15 horas".

¿La situación más embarazosa de mi vida?

¡Hay un montón! Por ejemplo, en los Goya le dieron el premio a Ana Fernández y creía que me lo iban a dar a mí. Es verdad. Dije: "Madre mía, qué horror". Y yo presentando la gala, encima.

Si fueras invisible, ¿qué sería lo primero que harías?

Tirarme a alguien que me gusta muchísimo... Pero no te voy a decir quién (risas).

¿Has robado alguna vez?

Si, de joven sí. Cuando empezaba, no tenía dinero y no me quería volver a Canarias. Robaba para comer. A los 21, cogí dos pulmonías porque no tenía defensas de no comer.