Pardo le mete un buen corte a su jefe Ferreras y se troncha contando la primera llamada Rajoy-Sánchez

Adelantaba Antonio García Ferreras este lunes 29 de mayo de 2017 que Mariano Rajoy había llamado a Pedro Sánchez para felicitarle por su victoria en las elecciones primarias del PSOE, ya que será desde entonces su homólogo en el principal partido de la oposición. Pero estaba equivocada la información de Ferreras en 'Al Rojo Vivo' de la Sexta, y al poco tiempo rectificó. Javier Ruiz se indigesta con Rajoy porque felicitó antes a Nairo Quintana que a Pedro Sánchez.

Vamos a precisar los detalles. No es verdad, Rajoy no ha llamado a Pedro Sánchez. ¡Pedro Sánchez ha llamado a Rajoy...! ¡Vamos a precisar lo bien, porque claro...

Y daba entonces paso a Cristina Pardo, que en esta ocasión y entre risas como acostumbra, le mete un buen zasca a su jefe:

Sí, que lo habías contado mal tú...

"No, me lo habíais contado mal vosotros. Me decíais que habían hablado, que le había llamado", se quejaba el director de laSexta, y proseguía contando la historia la reportera:

Es muy divertido, el lunes pasado, 24 horas después de las primarias, Rajoy le manda un mensaje a Pedro Sánchez y le dice: ¿Tienes un minuto? Por sms, que Rajoy no tiene WhatsApp.