Televisión: La 'degeneración' en los realities parece no tener límites

Los tiempos cambian y la forma de hacer televisión lo hace con ellos. Cierto es que el progreso no es siempre sinónimo de ir a mejor, ya que simplemente es seguir caminando hacia un futuro incierto, en el que el horizonte que se dibuja no es siempre el correcto ni el mejor.



Según recoge Lucía M. Cabanelas en un maravilloso artículo en ABC, en 25 años las cosas han cambiado mucho. Hace un cuarto de siglo, la televisión en abierto tenía el monopolio de la programación y Paula Vázquez comenzaba su periplo frente a las cámaras. Existían programas parecidos a los actuales, pero todavía no se había pervertido su esencia estirando un chicle que ya parece haberse quedado sin sabor. Ahora, con la perspectiva del tiempo pero conservando el criterio de sus inicios, la gallega juzga el medio en el que ha hecho carrera: «La tele me parece muy machista y hay cadenas en las que el entretenimiento solo es para hombres. Lo bueno es que en los años que han pasado hay otras plataformas, otra manera de entender la tele porque las antiguas se han quedado obsoletas en muchos casos juzgando a la mujer por su vida sexual, por su físico...».--Del «espíritu de aventura» al caché de los famosos : así han degenerado los realities, un formato pervertido--.



La presentadora, que ha conducido concursos, realities y hasta talents shows, despierta con «El Puente» de un letargo de tres años alejada del medio catódico para probar la experiencia de la televisión de pago en Movistar+. Con este nuevo formato, que se estrena este lunes 29 de mayo de 2017, a las 22.00 h. en #0, Paula Vázquez recupera también la esencia de los realities que ya experimentó con «Gran Hermano» (Telecinco, en 2002), «La isla de los famosos» (Antena 3, de 2003 a 2005) o «Pekín Express» (Cuatro, 2008). «Echaba de menos la tele pero no a cualquier precio, ya no me apetecía hacer cualquier cosa, no me apetecía venderme por algo», cuenta a ABC.