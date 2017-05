'Masterchef': Bronca con el presunto trato de favor a Miri

Las sospechas desde el balcón de los salvados, sobre el presunto trato de favor con Miri en 'Masterchef', han sido las protagonistas de la última entrega del programa.



Según recoge Ecoteuve; "A Miri no se le ha dado más oportunidad que a nadie. No le ha salido bien el bizcocho, ha pedido más ingredientes y se lo hemos dado, porque hoy no había límite", contestó Jordi Cruz en su habitual tono de enfado. --Miri, ¿la niña mimada de 'Masterchef'?: "Quien lo piense, me lo como"--