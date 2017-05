Pedro Quevedo zarandea a Iglesias por faltón: "¡Qué se ha creído este señor, esto es nuevo caciquismo!"

Pedro Quevedo, el único diputado de Nueva Canaria en el Congreso, es el hombre del momento porque su apoyo puntual a Mariano Rajoy permite sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado al ejecutivo, de modo que eso irrita a otra parte de la Cámara.

Cómo no, a la parte podemita, que no puede ver ni en pintura al Partido Popular, y que ha cargado contra Quevedo y su partido por este apoyo.

El lunes 29 de mayo de 2017, Pedro Quevedo fue entrevistado por Susanna Griso en 'Espejo Público' de Antena3, y allí acometió el político canario un buen zarandeo dialéctico contra el líder podemita, Pablo Iglesias, por -otra vez- pasarse de listo y 'cacique', dado que ha pedido a Pedro Sánchez que llamase al orden al canario:

¿Esto qué es, nuevo caciquismo? ¡Pero qué se ha creído este señor! Nueva Canaria es un partido soberano... ¡Pero qué es esto! El señor Iglesias anda en un viaje hacia no sé dónde pero desde luego no hacia la racionalidad y el respeto. Esto es una falta de consideración inaceptable y una forma de comportarse que al final explica la que está cayendo en Podemos en el conjunto del estado para descubrir un nuevo líder carismático y un nuevo guía, y no es para lo que estamos.