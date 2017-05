¿Por qué Ada Colau plantó a Puigdemont?

Catalunya en Comú, es decir Ada Colau, se negó a participar en la reunión que convocó Carles Puigdemont el pasado 29 de mayo de 2017 para hablar sobre el referéndum de independencia.

¿Y por qué la 'podemita' acometió de tal manera en lo que supone un feo a todas luces para el 'procès'? Pues porque a Colau, salir junto a Puigdemont hoy por hoy, le está restando votos y credibilidad de cara al futuro. Y Colau es muy ambiciosa.

En el programa ‘Hoy es Noticia' de 13TV este 30 de mayo de 2017 los periodistas participantes arrojaron luz al respecto:

Luis Balcarce: Colau no quiere la foto con Puigdemont, porque no están en el tema del referéndum, están en clave autonómica, en las elecciones. Claro que son separatistas pero no es el momento, lo que le apetece a Colau es la Generalitat, por eso dicen esa excusa tan tonta de que ellos quieren un referéndum de verdad. A Colau la foto con Puigdemont le quita votos.

Esther Jaén: Como un pequeño matiz, hay mucha gente que está a favor del derecho a decidir pero no quiere la independencia. Y hablando con gente del partido de Ada Colau, ellos creen que es antidemocrático no dejar que se celebre el referéndum, porque el mantra del derecho a decidir ha triunfado en Cataluña.

Carlos Cuesta: En estos momentos la apuesta es máxima. O estás con la Constitución o en contra. Cuando hicieron la lista conjunta en Cataluña en Junts Pel Sí ya no ocurre, porque ERC se sabe mayoritario y no quiere que lideren los otros la fotografía, y eso les pasa al partido de Ada Colau. Y Puigdemont ha pretendido utilizar el referéndum para darse a sí mismo el aval de líder del separatismo.