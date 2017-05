Marhuenda se harta de Carmelo Encinas y le coloca de 'vocero' de Pedro Sánchez

Con Pedro Sánchez resucitado y retomando su posición de liderazgo al frente del PSOE, las tertulias políticas recuperan también el pulso PP-PSOE. Y así ocurrió entre dos clásicos, Francisco Marhuenda y Carmelo Encinas, en ‘El Cascabel' de 13TV este 29 de mayo de 2017. ¿Puede fiarse Rajoy de Sánchez, el jinete sin cabeza a lomos del caballo de Troya de Podemos?

Ya se lo dijo una vez, entre risas, el director de La Razón a su contertulio rival, que dejara de defender a ‘amado líder' Pedro Sánchez por todo y ante todo. Fue aquello en marzo de 2016, y parece que más de un año después, no hubieran pasado unas elecciones generales y unas primarias socialistas entre medias. Bronca de Marhuenda con Carmelo Encinas: "Deja de defender a 'amado líder' Pedro Sánchez".

En esta última ocasión, la chispa la encendió la primera conversación entre Rajoy y Sánchez de esta nueva etapa, con el apoyo del socialista al gobierno en el caso del referéndum ilegal que pretenden los catalanes.

Carmelo Encinas: Se ha llegado ahí porque no se han hecho las cosas bien. Eso es absolutamente cierto.

Marhuenda: Eso es absolutamente falso. ¡Ya tenemos por fin al portavoz de Pedro Sánchez! Pedro, ¡ya tienes un portavoz magnífico! ¡Carmelo Encinas!

Carmelo Encinas: A mí me da igual lo que digan Pedro o Pablo. Que no se han hecho las cosas bien es evidente. No hubo que crear la masa crítica a favor del soberanismo que ha crecido gracias a esas torpezas.

Marhuenda: Qué cruz. Qué cruz. ¡Qué cruz! Está muy bien el humo, es maravilloso, ¡pero dime en qué queréis que se ceda!

Carmelo Encinas: Ha habido inacción... A ti no te gusta que te lleven la contraria. Tú no quieres que argumente nadie más que tú. En cualquier país civilizado estas cosas se resuelven negociando. Yo no cedería en nada que tuviera que ver con vulnerar las leyes.

Marhuenda: ¡Eso es lo que ha dicho Rajoy! ¡Viva el humo, señores, viva el humo!

Carmelo Encinas: ¿Y tú aparte de nada qué aportas? ¿Decir que Rajoy es fantástico?