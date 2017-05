Más de un millón de personas siguieron el desfile de las Fuerza Armadas de este año

Hacía muchos años que el tradicional desfile del Día de las Fuerzas Armadas no tenía tanta audiencia, en su habitual retransmisión de TVE.



Este último desfile, según recoge M. Moreno en ABC, ha registrado su mejor dato de los últimos once años. El especial informativo emitido por TVE desde Guadalajara, presentado por Alejandro Riego, congregó a 1.080.000 espectadores, un 21,1% de cuota de pantalla. Las cifras corresponden a la emisión simultánea en La 1 y Canal 24 Horas, según los datos que proporciona Kantar Media, en los que están incluidos los «invitados» (espectadores que no viven en los hogares que cuentan con audímetro). Riego estuvo acompañado por Yolanda Ferrer, especialista en Defensa de los Servicios Informativos de TVE, y por el capitán de Corbeta Manuel Romero.--El Día de las Fuerzas Armadas fue el más visto en once años--.



Durante la retransmisión, hasta 2.661.000 personas siguieron en algún momento el desfile, presidido por los Reyes. En el acto, celebrado fuera de Madrid por primera vez desde hace cinco años, participaron 2.500 militares, 63 aviones y helicópteros y un total de 160 vehículos.