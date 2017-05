Villalobos la vuelve a liar parda por decir que los dirigentes no tienen por qué ser pobres o monjas de clausura

Celia 'sin pelos en la lengua' Villalobos se ha vuelto a meter en un jardín este 31 de mayo de 2017. Villalobos destripa a 'Pablenin': "Se cepilló a sus trotskistas y ahora no va a pactar con el PSOE, quiere comérselo".

Preguntada por los medios de comunicación en un canutazo en los pasillos del Congreso por el caso de la empresa offshore en Panamá del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix,la respuesta de la diputada del PP no fue la más quizás la adecuada y sí la más polémica:

Hay que hacer una reflexión sobre qué tipo de dirigente en todos los ámbitos queremos. A lo mejor queremos que sea alguien que se haga una clausura, y sea pobre de solemnidad, y no tenga derecho a tener nada. No lo sé.

Yo no voy al cotilleo como hacen unos y otros. Me preocupa que a partir de ahora no sé hasta dónde tenemos que llegar para tener un cargo público.