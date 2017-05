El cambio 'a peor' de Alyson Eckmann

La ganadora de GH VIP, Alyson Eckmann, ha sorprendido a sus muchos seguidores en Instagram con algunas vídeos en las que se la ve con una peluca rubia tarareando el tema 'Antes muerta que sencilla' de María Isabel durante los ensayos de 'Me lo dices o me lo cantas'.



Mientras Telecinco decide la fecha de estreno de Me lo dices o me lo cantas, según recoge Ecoteuve, sus concursantes siguen grabando entregas en los estudios Picasso, los mismos de La voz. Entre ellos, Alyson Eckmann que ha subido una divertida historia de Instagram con una peluca rubia.--El gran cambio de Alyson Eckmann en 'Me lo dices o me lo cantas'--