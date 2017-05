Pedroche machaca a sus 'haters' en las redes

Cristina Pedroche ha respondido a todo sus críticos y detractores, o como los llaman ahora los cursis 'haters', que comentan negativamente todas sus fotos.

La de Vallecas, según recoge Ecoteuve, no tardaba en salir a defenderse, ya que muchos incluso la acusaban de "incitar a la anorexia". "A veces me planteo quitar los comentarios de las fotos. Los únicos que incitáis locuras sois los que me escribís esas tonterías", escribió Pedroche, que recordó que siempre defiende "una alimentación sana y el deporte".--¿"Pedroche ballena" o "Pedroche raspa"?: la presentadora deja en evidencia a sus críticos--.