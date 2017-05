Un representante del sector del taxi desenmascara a Pablo Iglesias y le deja como un aprovechado de tomo y lomo

¿Se está politizando la huelga del taxi en España? Desde luego, si hay un partido que quiere sacar tajada de esta problemática laboral y hacerse la foto de oportunidad es Podemos.

El 30 de mayo de 2017, el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, se presentó en pleno centro de Madrid para retratarse con uno de los representantes de los taxistas y de paso colocar su mensaje político.

Lo que no se esperaba era el huevazo que iba a recibir el secretario general de Podemos, aunque fuera de rebote, ya que este le cayó directamente al portavoz de los taxistas.

En 'El Cascabel' (13TV) estuvo para explicar los pormenores de la huega de taxista el presidente de la Asociación Gremial del Taxi, Miguel Ángel Leal, quien rechazó en todo momento la presencia de Podemos en las movilizaciones de su sector:

Aclaraba que:

Nuestra organización no acepta esto y por eso nosotros no hemos estado con Pablo Iglesias porque nosotros no aceptamos manejos políticos. Todo eso estaba además preparado. Las cámaras estaban ahí porque ya estaba preparado, eso no era algo improvisado.