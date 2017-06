'Dentro de': El curioso encuentro de Pedroche con Errejón y Albert Rivera en el Congreso de los Diputados

Cristina Pedroche entrará en el Congreso de los Diputados, este jueves 1 de junio de 2017, para mostrarnos el vertiginoso día a día de la cámara baja.



Podremos ver a Albert Rivera y Felisuco, de Ciudadanos, y a Íñigo Errejón, de Podemos. Según recoge Ecoteuve,

Los políticos en persona son como todas las personas. Son gente normal, gente muy simpática, muy rápidos y muy ágiles. Me sorprendió bastante que en el fondo la gente piensa que en el Congreso no se trabaja apenas y trabajan mucho y muchas horas y muy bien. No solo los políticos, sino los asesores, las taquígrafas...,