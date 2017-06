Joaquín Prat está muy dolido con Belén Esteban

El juicio entre Belén Esteban y Toño Sanchís es la noticia de la semana. Tras asistir a la primera vista en el juzgado, la ‘princesa del pueblo' reapareció en 'Sálvame' muy afectada y preocupada.



¿Significa esto que no está todo saliendo como ella esperaba?, según recoge Exclusivadigital, ¿Es su final mediático? De momento, y esto es un hecho, Esteban ha conseguido cabrear a sus ex compañeros de 'El programa de Ana Rosa'.--Joaquín Prat da un toque de atención a Belén Esteban: "No entiendo tu actitud como si fuéramos unos desconocidos"--.



El co-presentador de 'A.R' le mandó un clarísimo mensaje a Belén Esteban:

Llevamos año y medio hablando de esto, tú la primera. No entiendo tu actitud como si fuéramos desconocidos.

Prat recibió un mensaje de Belén diciéndole que ella no ha dicho que no se hable del tema y Joaquín pidió perdón.