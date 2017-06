Mayúscula bronca en TVE entre 'Chani' Pérez Henares y la podemita Noelia Vera, que se enfurece con las preguntas del tertuliano

Vuelan los cuchillos en Televisión Española. Se las prometía muy felices la portavoz adjunta de Podemos Noelia Vera durante la entrevista en 'Los Desayunos', que se emite en la franja matinal de la pública, hasta que los tertulianos Carmen Tomás y 'Chani' Pérez Henares le provocaron una indigestión.

Se quejó Vera, cuando Pérez Henares la tenía arrinconada: "¿Con qué derecho pretenden ustedes robarnos a 40 millones de españoles el voto sobre Cataluña? Porque el derecho a decidir lo tenemos todos.

Así transcurrió el enfrentamiento entre ambos ante el nerviosismo evidente del presentador Sergio Martín a cuenta del desafio independentista catalán:

Chani Pérez Henares: En cuanto salga de aquí me voy a ir a Somalia, y no le diré Venezuela por no ofender. Esto del referéndum, con matices, yo le pregunto: ¿con qué derecho quieren robar a 40 millones de españoles el voto y expropiarle su soberanía?

Noelia Vera: Es Rajoy quien le está hurtando al pueblo catalán su derecho a decidir y su encaje más inmediato. Lo que hay es un conflicto político en Cataluña que hay que solucionar a través de la política y no a través del latigazo

Chani Pérez Henares: ¿La gente? ¿Los 40 millones de españoles no son gente?

Noelia Vera: ¡Madre mía con las preguntas y el nivel del debate!

Chani Pérez Henares: ¿Nos pone usted notas?