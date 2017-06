'Sálvame' emite un demoledor vídeo en el que se destapa la peor cara de Ángel Garó

Las 'múltiples caras' de Ángel Garó, según su pareja Dario, son muy complicadas de cara a una relación sentimental. El pasado 26 de mayo de 2017, Garó era detenido por una supuesta agresión a su pareja, desde entonces la vida del genial cómico está siendo muy complicada.



Otro exnovio, Alexis Gauthier, según recoge ABC, con el que estuvo siete años y medio, también ha decidido contar su verdad sobre el humorista, a raíz de las informaciones que han estado saliendo estos últimos días. Por su parte afirma que nunca fue agredido, pero que la convivencia con él era muy complicada. «Nuestra relación no fue fácil. Los dos teníamos mucho carácter y las broncas eran muy fuertes y él siempre dejaba muy claro quién era el famoso y había que respetarlo. Tengo que reconocer que aguanté por amor y porque entras en un bucle de normalizar lo que no lo es y también porque su familia me frenaba cuando intentaba irme. Aún así le guardo cariño y jamás podría decir que Ángel es mala persona», explicaba.--La cara oculta de Ángel Garó--.

«Yo no voy a bajar, ellos son mis empleados que para eso pago 2.800 euros de IBI y ya se enterará el alcalde. A mí se me paga para verme», dice en el vídeo. «Yo no he hecho nada. Miren ustedes al moro de la esquina. ¡Dediquense ustedes a los árabes!», añade. Finalmente fue denunciado por escándalo público, aunque según fuentes con las que contactaron, el espectáculo no sorprende a sus vecinos que testifican que es algo habitual.

Tras la emisión Ángel Garo entraba en directo en 'Sálvame' para dar su versión de este vídeo: