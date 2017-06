Iglesias trata de loca y desquiciada a Cristina Cifuentes con la complacencia pasiva de Javier Ruiz

Pablo Iglesias ahora 'sabe' de psicología y de psiquiatría. Este 2 de junio de 2017 fue entrevistado en 'Las Mañanas de Cuatro' para que valorase la comparecencia de Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, en la comisión en la que se investiga la concesión de los servicios de la cafetería de la Asamblea de Madrid.

El líder de Podemos, sin que Javier Ruiz le afeara el tono de sus palabras, fue directo a la yugular de la presidenta regional al insinuar que estaba completamente loca y desquiciada, aunque sin utilizar esas palabras:

El tono de Cifuentes se debería valorar en los psiquiátrico o en lo psicológico y yo ahí no soy especialista ni tengo nada que decir. El caso del tono de Cristina Cifuentes yo creo que revela el de una persona acorralada. Insisto, yo no hago ahí valoraciones porque no soy psiquiatra.