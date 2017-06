La madre de todas las guerras mediáticas: Real Madrid TV y el diario AS, a machetazos públicos

Que la relación entre la Junta Directiva del Real Madrid, que preside Florentino Pérez, y el diario AS de Alfredo Relaño, no es la mejor, no es algo nuevo.

Sin embargo, la guerra entre unos y otros ha sufrido un recrudecimiento que alcanzó su cenit en la noche de este 1 de junio de 2017.

El canal oficial del conjunto blanco, Real Madrid TV, ajustó cuentas con su enemigo con un salvaje ataque contra el rotativo deportivo de Prisa.

Sucedió en '90 Minuti', el espacio que presentan Miki Nadal y María Gómez. En la sección del colaborador Nacho Gómez Hermosura aprovecharon para meterle el dedo en el ojo a Relaño y a su medio.

Nadal comenzó quejándose de que en la sección de Televisión de As siguen ninguneando a Real Madrid TV.

Un dato esclarecedor de las malas relaciones entre el club blanco y el rotativo ya que este cuenta hasta con una sección de canales deportivos donde no aparece el canal oficial del club de Concha Espina,