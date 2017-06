'Sálvame': Campanario reta a Jorge Javier y él acepta

La 'archienemiga' de Belén Esteban, María José Campanario vuelve a ser protagonista en 'Sálvame'. Su futura 'reboda' con Jesulín de Ubrique, es uno de los temas centrales.

Y lo que nos íbamos a reír... #ejems Una publicación compartida de Maria José Campanario (@mariajosecampanariooficial) el 29 de May de 2017 a la(s) 10:04 PDT

Mientras hablaba de ella en el programa de Telecinco, según recoge Ecoteuve, Jorge Javier bromeó diciendo que quería seguir a la Campanario en Instagram. Ella recogió el guante lanzado por el presentador y publicó una foto en su cuenta oficial en la que retaba al catalán a seguirla en las redes. "No entiendo cómo no me sigue aún mi más mejor amigo Jorge Javier, con lo que yo sé que me quiere", decía irónica la Campanario.--Jorge Javier acepta el reto de María José Campanario y comienza a seguirla en Instagram--.