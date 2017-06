'Supervivientes': Leticia Sabater confiesa que la 'caca misteriosa' era suya

Leticia Sabater fu expulsada del concurso este jueves 1 de junio de 2017. Llevaba una semana viviendo aislada como 'zombie'. Le ha sido imposible ganar a Paola Caruso después de que esta fuera la eliminada del grupo frente a Alba Carrillo, Gloria Camila y Alejandro.



En las últimas horas, según recoge Ecoteuve, 'Supervivientes' vivió una gran agitación en el equipo Infierno después de que en la playa, muy cerca de la zona donde los concursantes hacen vida, apareciera una pequeña montaña de heces. En un primer momento todos señalaron a Paola, ya que había sido la última en decir que tenía ganas de ir al baño.--Leticia Sabater, expulsada de 'Supervivientes', deja en la isla su 'regalo' más escatológico--.



No tenía papel en el baño porque les había robado un montón de cosas, pero el papel no. Y llevaba cagándome como varias horas y decía: No puedo más, no puedo más, no puedo más'... y ahí la armé, aseguró avergonzada.