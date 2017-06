Pedrerol: "Soy un culé raro, quiero que el Real Madrid gane la Champions"

Antes de que se celebre la final de la Champions League entre el Real Madrid y la Juventus, Ecoteuve ha realizado una fabulosa entrevista a Josep Pedrerol, líder del equipo de Champions Total desplazado hasta la capital galesa.--Josep Pedrerol: "Quiero que el Real Madrid gane la Champions, soy un culé raro"--

Dos años en Atresmedia, dos finales, y siempre un equipo español. ¿Cuál es el balance?

¿Cómo vive Josep Pedrerol las horas previas de la final?

Disfruto de cada momento. Cualquier detalle me parece importante. Estamos viviendo un gran acontecimiento de la que Atresmedia ha sido testigo. Hoy me he despertado y he pensado "estar aquí es el sueño de cualquier periodista deportivo". La consigna es "disfrutar, disfrutar y disfrutar".