Buenas noticias en 'Supervivientes': Los quistes del pecho de Bibi de 'Las Mellis' son benignos

Buenas noticias en 'Supervivientes': Los quistes que motivaron su salida del programa, han resultado ser benignos. Bibiana Rodríguez, una de 'Las Mellis', junto a su hermana Raquel, fue una de las concursantes de la edición de este año de 'Supervivientes', aunque en su caso su cabeza no iba preparada psicológicamente al cien por cien ya que en el chequeo médico previo al inicio del concurso, la organización le comunicó que tenía dos quistes. Estando ya en Honduras se sometió a una pequeña intervención quirúrgica para extirpárselos, con un resultado satisfactorio pero sin ser concluyentes los resultados de la biopsia.





La dureza del programa, según recoge Exclusivadigital, unida a la preocupación por conocer el resultado definitivo de los análisis provocó un bajón en Bibi. El estado de la concursante hizo a la dirección del programa darle la opción de continuar, ya que su estado no suponía ningún problema para ello, o abandonar, opción esta última que eligió Bibiana diciéndoselo así a sus compañeros:

La dirección me ha dado la opción de continuar hacia adelante o la de que no siga, y yo he optado por la de no seguir