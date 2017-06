Mila Ximénez reaparece con su nueva cara y su antigua soberbia

Las Redes Sociales no tienen piedad con la estética que le han practicado a la colaboradora de 'Sálvame' Mila Ximénez y arrasan con todos tipo de comentarios.

Después de publicar la revista Lecturas en exclusiva la nueva cara de Mila Ximénez tras su operación de cirugía estética, según recoge Exclusivadigital, la colaboradora de Telecinco acudía como invitada este sábado al 'Deluxe' para seguir haciendo caja y de paso que los espectadores que siguen el programa la vieran en movimiento y no estática como en el papel couché de la revista.--Mila Ximénez reaparece en televisión y muestra su nuevo rostro, pero mantiene el mismo fondo e igual o más soberbia--.



Cara nueva, y mismo interior de Mila Ximénez:

Tenía muy mal el cuello y cuando me miraba en la tele no me gustaba. Al final me he recogido la cara hacia arriba, me he hecho una liposucción en el cuello y también me he retocado los párpados. Además, la boca también un 'pelín,