Celia Villalobos a Jordi Gordon a cuenta de los estibadores: "¡No hagas demagogia! ¡Eres un frívolo!"

La huelga de los estibadores ha copado parte de la actualidad informativa a escala nacional en nuestro país--Iñigo de la Serna llama a los estibadores a la "negociación y no a la presión" ante las nuevas huelgas--.

Los más de 6000 estibadores que trabajan en los 105 puertos comerciales españoles han comenzado este 5 de junio de 2017 la primera de las tres jornadas de paros parciales--Los estibadores rompen la negociación con la patronal y anuncian 3 días de huelga--.

Los paros han sido convocados por los sindicatos ante, según la versión de los convocantes, falta de garantía del 100% del empleo por parte de la patronal Anesco tras la aprobación del decreto de regulación de la estiba--Casi el 100% de los estibadores españoles secunda la huelga--.

Después de que el gobierno del PP sacara adelante el real decreto ley para liberalizar el sector, los sindicatos y la patronal llegaron a un principio de acuerdo que se ha acabado rompiendo--Marhuenda masacra a los 'estibadores' Escolar y Maraña: "¿No se os cae la cara de vergüenza?"--.

En el programa de 13TV 'Hoy es noticia' los tertulianos Luis Balcarce, redactor jefe de Periodista Digital, y Celia Villalobos, del PP, apretaron las cuerdas a Jordi Gordon por defender los privilegios de este sector, contrario a la liberalización del mismo--Los estibadores piden prejubilaciones voluntarias con un mínimo de 2.122 euros al mes--:



Villalobos: La de los estibadores es una situación de privilegio que no se les da más que a los del carbón de Asturias

Balcarce: Jamás pensé que vería a Jordi Gordon defendiendo una aristocracia sindical con privilegios franquistas.

Gordon: ¿Pero no es legítimo que los trabajadores defiendan sus condiciones y su puesto de trabajo?

Balcarce: Tan legítimo como que otros quieran trabajar de estibadores y no puedan, porque eso a ti no te preocupa. Liberalizar el sector...eso no lo dices

Gordon: La pérdida de derechos...

Villalobos: No, Jordi ¡no hagas demagogia! Es profundameente frívolo por tu parte lo que estás diciendo.

Cuando Europa decide liberalizar el sector el Gobierno, con mayoría absoluta, se sienta a negociar para resolver el conflicto y no lo ha conseguido y llega un momento que nos ponen 24 millones de multa y por lo tanto hay que buscar una solución.

A Marcos Peña, presidente del consejo económico y social, nadie le puede decir que se haya vendido al capital porque ha negociado horas y horas y horas y como sabes, es socialista. Ha hecho un trabajo de 24 horas al día. Cuando alguien no quiere negociar no se puede negociar pero el Gobierno a través de Marcos Peña ha intentado razonar y encontrar soluciones para todos