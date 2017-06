Francisco Marhuenda acribilla al desquiciado e impertinente Jesús Maraña: "Os merecéis seguir en la oposición"

La declaración de Mariano Rajoy como testigo en el 'caso Gürtel' el 26 de julio de 2017 en la Audiencia Nacional sigue desatando una agria polémica entre quienes consideran que al presidente del Gobierno se le intenta imponer la pena y el paseíllo del telediario y quienes entienden que la Justicia ha actuado en consonancia y el jefe del Ejecutivo tiene que comparecer en la sede judicial y no por vídeo-conferencia.

Este 5 de junio de 2017 'Al Rojo Vivo' (laSexta) se hacía eco de una breve declaración del extesorero del PP Luis Bárcenas, al que sólo se le conseguía arrancar que la citación de Rajoy era "un despropósito".

Francisco Marhuenda, director de La Razón, le daba la razón a Barcenas y lo argumentaba así:

En ese momento, Jesús Maraña, interrumpía la argumentación de Marhuenda:

El director de La Razón se cabreaba:

Es una realidad jurídica. No me desmientas opiniones, dime qué no es verdad de lo que te he dicho. Es que Bárcenas de lo que está hablando es que no tiene ningún sentido que el presidente no vaya a declarar por vídeo-conferencia. Pero si la izquierda mediática, política y judicial os quedáis saciados, Rajoy os volverá a derrotar en las urnas. Pero no pasa nada, ánimo.