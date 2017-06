'Sábado Deluxe' despelleja sin piedad a Ángel Garó con las declaraciones de su ex novio

'Sábado Deluxe' contó en su última entrega con la presencia del novio de Ángel Garó, que no lo dejó muy bien que digamos.



El programa que presenta Jorge Javier Vázquez los sábados por la noche en Telecinco, según recoge Exclusivadigital, emitía el audio de una grabación privada en el que se escucha a Ángel Garó hace unos comentarios contra Darío, su ex novio, y la familia de este.--'Sábado Deluxe' destroza a Ángel Garó llevando al plató al ex novio del humorista que lo ha denunciado--.

Pincha aquí para ver el vídeo de la entrevista de Dario en Telecinco.

En el audio se oyen calificativos como

Ladrones, feos, cerdos y miembros de una secta

que el humorista tiene para su ex pareja, quien no dudaba en defenderse de todas sus acusaciones. Después, confesaba a Jorge Javier el miedo que tuvo el día en que todo explotó: