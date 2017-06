'Supervivientes': Gloria Camila confiesa que odia a todos los concursantes

Gloria Camilia sigue con su senda de peleas, discusiones y alejamiento del resto. Mientras Leticia Sabater regresa a España con ganas de hablar y María Teresa Campos pedía que salvaran a Edmundo por teléfono, Kiko y Gloria Camila seguían discutiendo y se alejan del resto.



Parece que hay problemas en el paraíso, según recoge ABc. La pareja no para de pelearse pese a las ganas que tenían de reencontrarse. Pero no solo entre ellos. A la parejita no se les da muy bien eso de convivir con el resto. Incluso han llegado a plantearse marcharse del concurso.--La toxicidad de Gloria Camila: «Los odio a todos. Le tengo asco hasta a Juanmi»--