Bárbara Rey: orgía, proposición millonaria y el trauma sexual de Alain Delon

Bárbara Rey reapareció este 5 de junio de 2017 en un plató de televisión, después de meses en los que ha estado en primera línea informativa pero guardando un estricto silencio (Bárbara Rey le confiesa a Risto Mejide que se "toca" y, de paso, le manda un recadito a Don Juan Carlos I).

La actriz, que fue tentada sin éxito por Sálvame Deluxe, se sentó junto a Risto Mejide en All you need is love... o no para hablar de algunos tórridos aspectos de su vida íntima.

Bárbara Rey confesó que hace años recibió una proposición sexual que rechazó.

"Nos daban a mí y a otra chica 4 millones de pesetas en 1979. El señor, al que conocía de vista, no hacía nada, solo quería vernos hacer lo que hacíamos en la película [Me siento extraña]. Lo hablamos y lo rechazamos".

Sin embargo, negó que en alguna ocasión le hubiesen ofrecido protagonizar una película porno.

La vedette también explicó, aunque sin nombrar nunca a Chelo García Cortés, su experiencia con una mujer.

"No quiero ni recordarlo. Fuimos otra mujer, su pareja, la mía y uno que era el socorrista".

Risto preguntó a Bárbara si se arrepiente de haber visto desnudo a algún famoso.

"Sí, a Alain Delon le he visto desnudo muchas veces y me arrepiento. Y no es por ningún defecto físico, sino por el contacto...".

"Que no era bueno en la cama", resumió David Guapo tirando de humor.

En el cuestionario que Risto y Bárbara se hicieron mutuamente, el publicista le preguntó si le gustaban los elefantes y qué opina sobre quien mata elefantes.

"Me encantan los elefantes. De cualquiera que mata animales pienso que es un malvado. Si es por necesidad y por comer, podría justificarse, pero por placer, me parece terrible, terrible. Y más terrible si se han tenido experiencias desagradables en la vida".

"¿Con armas de fuego?", pregunto el plasta de Risto.