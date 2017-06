Las redes estallan contra Javier Ruiz al que acusan de hacer un "show amarillista" con el español desaparecido en Londres

Las redes estallan contra Javier Ruiz por su polemica entrevista al padre del español desaparecido de Londres.--San Sebastián: "Les han dicho a los familiares de Echeverría que no tengan muchas esperanzas"--

No hay constancia de la polémica entrevista, pues en la página web de Cuatro no hay ni rastro de ella. Lo único que queda es el testimonio de varios tuiteros, que mostraron su indignación contra el programa de debate y actualidad de Mediaset--Losantos se come con anchoas al "necio" de Revilla por su miserable explicación de los atentados de Londres--.

El padre de Ignacio Echeverría, el español que lleva desaparecido varios días tras los atentados de Londres y al que muchos testigos aciertan a señalar como un héroe porque acudió en auxilio de una mujer, concedió este 5 de junio de 2017 varias entrevistas a diversos programas--El héroe gallego que forcejea con los yihadistas de Londres salvando varias vidas --.

Quien sabe si fue porque cuando llegó a las manos de Ruiz estaba ya demasiado cansado de atender peticiones o bien porque el presentador de 'Las Mañanas de Cuatro' no estuviera atinado para la situación tan delicada que vive esa familia, el caso es que el entrevistado acabó cansado: "Voy a colgar, me estáis preguntando tonterías", llegó a advertir, según recogen en la red social Twitter varios usuarios--Uno de los terroristas de Londres aparecía en un documental predicando la guerra santa a plena luz del día--.

El padre del español desaparecido en Londres cree que su hijo no está entre las víctimas mortales

Esta es una muestra del cabreo de varios televidentes que contemplaban en ese momento la entrevista en directo y que mostraron su malestar por lo sucedido:

Da asco ver al comandante @Ruiz_Noticias y al general Ferreras poner paños calientes a los atentados islamistas. — Pepe Lozano (@jlozano96) 5 de junio de 2017

Que pregunta más idiota le ha hecho al padre del chico desparecido. Le ha cortado la llamada con razón. Vaya nivel de periodista... — juan (@jffcb) 5 de junio de 2017

Que triste que hemos cambiado la integridad periodística y la intención de informar por el show amarillista y la intención de "entretener" — juan (@jffcb) 5 de junio de 2017

Normal que os cuelgue la llamada, menudas preguntas de imbéciles que hacéis... qué queréis que os diga si no sabe dónde está su hijo??? — Patricia SA (@psanchezamor) 5 de junio de 2017

Vaya preguntas, solo les faltó preguntar directamente si tenía algo que ver en lo sucedido,normal el cuelgue.pidan disculpas ya!! — Fran Morales (@CheskoMorales) 5 de junio de 2017

Javier cuando en una entrevista no hay nada que preguntar solo se pregunta estupideces, y eso es lo que tu has hecho — bartolome valverde (@bartolovalverde) 5 de junio de 2017

Vergonzosas las preguntas y el trato al padre. Vergonzoso, deberían de disculparse. Ese trato deshumanizado agudiza su dolor. — Unidad Apoyo Duelo (@ManmenJimen) 5 de junio de 2017

El nivel de #periodismo que se destila en España ultimamente... — Dani Guisa (@Dani_Guisa) 5 de junio de 2017

Unas preguntas de mierda. No me importa nada lo que hablaron la última noche ni las conjeturas del padre. Lo mejor que ha hecho, COLGAR. — Diego Castillo (@Diego_cj9) 5 de junio de 2017

Está claro que la empatía y la humanidad son asignaturas que no se enseña en ninguna universidad. Qué poca vergüenza... — Cristina (@CristinaMad72) 5 de junio de 2017

Te pasas con las preguntas tío, ser un pico más prudente en momentos de dolor. Una cosa es informar y otra el morbo! — LaHormigaViajera✈️ (@Silviarobinson) 5 de junio de 2017

El nivel periodistico de este hombre es patético,en vez de informar Javier Ruiz busca morbo,es periodismo sensacionalista,q asco 🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢 — M.J. (@s_chusita) 5 de junio de 2017

A esta mierda le llamáis periodismo?Qué menos que preparar con cuidado una entrevista con un hombre que no sabe nada de su hijo,sois mierda. — Hirundo (@Hirundo_H) 5 de junio de 2017