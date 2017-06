Las 'bárbaras' confesiones de la Rey a Risto

Bárbara Rey, tras guardar silencio muchos meses, ha vuelto al ruedo. La actriz, que fue tentada por 'Sálvame Deluxe,' se sentó junto a Risto Mejide en 'All you need is love'... o no para hablar de algunos aspectos de su vida íntima.



Bárbara Rey, según recoge Ecoteuve, confesó que hace años recibió una proposición sexual que rechazó. "Nos daban a mí y a otra chica 4 millones de pesetas en 1979. El señor, al que conocía de vista, no hacía nada, solo quería vernos hacer lo que hacíamos en la película [Me siento extraña]. Lo hablamos y lo rechazamos". Sin embargo, negó que en alguna ocasión le hubiesen ofrecido protagonizar una película porno.--Confesiones de Bárbara Rey ante Risto: una orgía, la proposición millonaria que rechazó y el trauma sexual de Alain Delon--.



La vedette también explicó, aunque sin nombrar nunca a Chelo García Cortés, su experiencia con una mujer. "No quiero ni recordarlo. Fuimos otra mujer, su pareja, la mía y uno que era el socorrista", recordó.