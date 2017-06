Los de 'Allí abajo' enfrían la noche a Risto Mejide y a la calentorra Barbara Rey

Allí abajo no da tregua. La serie de Antena 3, que este lunes cumplió su capítulo 40, domina con autoridad, con un 21,2% de share. Sube 1,9 puntos respecto a la semana pasada.

Por su parte, All you need is love... o no sigue muy rezagado con un discreto 12,4% en Telecinco. Eso sí, experimenta una mejoría de 1,7 puntos gracias a la visita de Bárbara Rey.





PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL LUNES (POR CADENAS)

Antena 3 : 'Allí abajo' (21.2%)

: 'Allí abajo' (21.2%) Telecinco : 'Sálvame naranja' (19.5%)

: 'Sálvame naranja' (19.5%) La 1 : 'Corazón' (13.3%)

: 'Corazón' (13.3%) Cuatro : 'Las mañanas de Cuatro' (11.8%)

: 'Las mañanas de Cuatro' (11.8%) laSexta : 'Al rojo vivo' (11.4%)

: 'Al rojo vivo' (11.4%) La 2 : 'Saber y ganar' (9.7%)

: 'Saber y ganar' (9.7%) Informativo con el mejor share: Informativos Telecinco 21h (18.7%)

*Programas emitidos de 09:00 a 01:00 horas

EL MINUTO DE ORO: 'El Hormiguero 3.0' (Antena 3) a las 22:38 horas, con 4.672.000 millones y un 25.2% de cuota de pantalla.

CADENAS

Día: Telecinco (14.2%), Antena 3 (13.4%), La 1 (10.1%), laSexta (7.6%), Autonómicas (7.4%), Temáticas de pago (6.8%), Cuatro (6%), La 2 (2.4%) y Autonómicas privadas (1%).

Mes: Antena 3 (14.2%),Telecinco (13.2%), La 1 (9.8%), Temáticas de pago (7.6%), Autonómicas (7.4%), Cuatro (6.2%), laSexta (6.1%), La 2 (2.5%) y Autonómicas privadas (0.8%).





PRIME TIME

'El Hormiguero 3.0: Eduardo Casanova': 16.3% y 2.849.000

'Allí abajo': 21.2% y 3.328.000

'Supervivientes: Última hora': 9.1% y 1.619.000

'All you need is love... o no': 12.4% y 1.408.000

'El Intermedio': 11.3% y 1.875.000

'El Taquillazo: Nightcrawler': 9.6% y 1.372.000

'Hora punta Expres': 8.2% y 1.476.000

'Hora punta': 8.8% y 1.614.000

Cine: 'Detrás de las paredes': 8.1% y 1.279.000

'First dates': 7.8% y 1.358.000

'En el punto de mira': 6.7% y 951.000

'Premios Max': 1.4% y 220.000

LATE NIGHT

*Cuota de Telecinco en late night: 14%. Incluye:

'All you need is love... o no': 12.4% y 1.408.000

'Supervivientes: Resumen': 10.3% y 309.000

*Cuota de Antena 3 en late night: 12.5%. Incluye:

'Allí abajo -rep-': 8.3% y 563.000 / 7.9% y 243.000

*Cuota de laSexta en late night: 7.8%. Incluye:

'El Taquillazo: Nightcrawler': 9.6% y 1.372.000

Cine: 'Principiantes': 5.4% y 241.000

*Cuota de La 1 en late night: 7.5%. Incluye:

Cine 2: 'Toc, toc': 8% y 571.000

'La noche en 24h: Avance': 3.3% y 113.000

'La noche en 24h': 1.9% y 54.000

*Cuota de Cuatro en late night: 6.8%. Incluye:

'En el punto de mira': 6.7% y 951.000 / 7.2% y 367.000 / 8.1% y 221.000

'Millenium': 1.2% y 55.000

'Versión española: Los muertos van deprisa': 1.8% y 49.000

SOBREMESA / TARDE

'Sálvame limón': 14.1% y 1.746.000

'Sálvame naranja': 19.5% y 1.862.000

'Pasapalabra': 17% y 1.729.000

'Amar es para siempre': 10.9% 1.247.000

'El secreto de Puente Viejo': 14.2% y 1.413.000

'¡Ahora caigo!': 12.4% y 1.063.000

'¡Boom!': 12.3% y 1.241.000

'Servir y proteger': 9.3% y 1.082.000

'Acacias 38': 10% y 1.038.000

'Centro médico': 6.8% y 629.000 / 8% y 688.000

'España directo': 10.7% y 934.000

'Aquí la Tierra': 12.5% y 1.353.000

'Zapeando': 6.3% y 775.000

'Más vale tarde': 6.9% y 637.000

'Dani & Flo': 3% y 374.000

'Gym Tony LC': 2.4% y 261.000

'Hawai 5.0': 3.3% y 323.000 / 3.9% y 339.000

'Crónica Cuatro': 2.9% y 249.000

'Saber y ganar': 9.7% y 1.241.000

'Grandes documentales': 5.1% y 569.000

'Documenta2': 3.9% y 362.000

'Me voy a comer el mundo': 2.8% y 238.000

'Tips': 0.8% y 80.000

'Imprescindibles': 0.9% y 120.000

FRANJA MATINAL

'El programa de Ana Rosa': 18.8% y 570.000

'Mujeres y hombres y viceversa': 10.9% y 726.000

'Cámbiame VIP': 12.3% y 1.402.000

'Espejo Público. Un café con Susanna': 14.4% y 350.000

'Espejo Público': 18.1% y 515.000

'Espejo Público: Última hora': 12.9% y 444.000

'Karlos Arguiñano en tu cocina': 15.1% y 622.000

'La ruleta de la suerte': 17.5% y 1.088.000

'Los Simpson': 7.5% y 756.000 / 11.2% y 1.333.000

'Los desayunos de TVE': 9.1% y 228.000

'La Mañana': 6.2% y 200.000

'Amigas y conocidas': 8.8% y 437.000

'Torres en la cocina': 7.6% y 544.000

'Corazón': 13.3% y 1.554.000

'Alerta Cobra': 4.2% y 110.000 / 5.3% y 160.000

'Las mañanas de Cuatro: La primera hora': 7.3% y 256.000

'Las mañanas de Cuatro': 11.8% y 769.000

'Crímenes imperfectos': 5% y 132.000

'Las primeras 48 horas': 4.6% y 137.000

'Al rojo vivo: Previo': 6.6% y 227.000

'Al rojo vivo': 11.4% y 746.000

INFORMATIVOS

Sobremesa

Telediario 1: 16.2% y 2.166.000

Informativos Telecinco 15h: 15.9% y 2.122.000 / Dep: 13.5% y 1.8156.000

laSexta Noticias 14h: 11.9% y 1.301.000 / 'Jugones': 5.3% y 701.000 / 4.4% y 600.000

Antena 3 Noticias 1: 11.8% y 1.571.000 / Dep: 9.2% y 1.234.000

Noticias Cuatro 1: 11.3% y 1.201.000 / Dep: 8% y 1.063.000 / 6.3% y 1.848.000

Prime time

Informativos Telecinco 21h: 18.7% y 2.465.000

Telediario 2: 14.6% y 2.087.000

Antena 3 Noticias 2: 11.4% y 1.473.000

laSexta Noticias 20h: 9.1% y 865.000 / Dep: 4.4% y 534.000

Noticias Cuatro 2: 4.9% y 463.000 / 3% y 361.000

La 2 Noticias: 1.2% y 98.000

Matinal