Terelu Campos confiesa a Matamoros que la da igual lo que piense Bigote sobre ella

Terelu Campos se lo ha dejado muy claro a Kiko Matamoros, que quería saber si tenía miedo a que Bigote Arrocet se enfadara por cosas como las que se ha dicho en los platós sobre él o por la decisión de no avisarle sobre lo que le ha pasado a Teresa o alguna intervención y hija de la Campos respondía con su habitual sinceridad, según recoge Exclusivadigital:

Yo te voy a ser muy sincera, a mí me trae sin cuidado si Edmundo se molesta. Lo siento en el alma, pero me trae sin cuidado, porque Edmundo decidió ir a la isla por encima de...los que le había pedido su pareja.-- Terelu Campos: "Me trae sin cuidado si Edmundo se molesta por lo que se ha dicho de él en los platós" --



Edmundo se ha pasado por alto la opinión de Teresa y la opinión...que a mí no me ha pedido opinión. A mí no me tiene que pedir opinión porque yo no soy nadie para decidir sobre su vida...solo faltaría eso