Ana Rosa Quintana masacra a Fernando Berlín 'Oriental' por hacer ascos a la donación sanitaria de Amancio Ortega

¡Qué daño ha hecho la politización de la sanidad en España! El sector sanitario parece inoculado por el virus del sectarismo y da igual que Amancio Ortega, dueño de Inditex, done una burrada de millones a centros hospitalarios, al final le acabarán rechazando el dinero por capitalista -Herrera desenfunda contra los médicos que rechazan la donación de Amancio Ortega: "Son la izquierda tóxica"-.

Este 7 de junio de 2017, en 'El Programa de Ana Rosa', la presentadora, Ana Rosa Quintana, se llevaba las manos a la cabeza por las críticas al empresario gallego. Y es que nadie, en su sano juicio, entiende cómo se puede rechazar que se inyecten millones de euros a un sector siempre tan necesitado como la sanidad española.

Decía Ana Rosa Quintana que:

Hay una noticia que hoy publica El Mundo que me ha dejado perpleja. Federaciones de usuarios de la sanidad pública piden que no se acepte el donativo de Amancio Ortega para comprar 290 equipos de diagnóstico y tratamiento radiológico de última generación. Está hablando de una donación de 320 millones de euros que no quieren. Es una postura política diciendo que de esto se tiene que hacer cargo la sanidad pública, que es verdad, pero si un señor dona 320 millones, rechazarlos a mí me parece de locura, un disparate, de un sectarismo....

Fernando Berlín se mostraba contrariado con la exposición de la presentadora:

Pues no estoy de acuerdo y además por la siguiente razón. Son las administraciones públicas las que tienen que asegurar los recursos suficientes para tener una sanidad adecuada...

Ana Rosa le cortaba y le aclaraba:

No, no, no. Es que no es eso.

El de Radio Cable insistía:

Déjame que exponga la idea y luego ya me dices si estás o no de acuerdo conmigo. Si empezamos a consentir que sean las aportaciones privadas las que sostengan el sistema sanitario, terminaremos por ceder ante la omisión que tienen que hacer las administraciones públicas soportando el sistema.

La presentadora trataba de explicarle que:

Este señor, Amancio Ortega, no quiere dar una contribución para influir en los hospitales. Quiere mejorar algunas maquinarias de última generación porque a lo mejor en estos momentos la sanidad pública tiene limitados sus recursos.

Berlín seguía erre que erre:

Ana Rosa, como usuario de la sanidad pública que soy, independientemente de eso, te diré que es relevante que sean las administraciones las que soporten el sistema sanitario porque si no terminaremos concediéndolo a los donativos.

Ana Rosa Quintana le recordaba que: