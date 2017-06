'El Hormiguero': Ronaldo Nazario confiesa a Pablo Motos que sus fiestas eran geniales

El Hormiguero contó con Ronaldo Nazario, exdelantero de Real Madrid, Barcelona o Inter, como invitado, este martes6 de junio de 2017.



El futbolista charló con Pablo Motos de distintos asuntos, según recoge Ecoteuve, pero especialmente recordó su época en el club blanco. Rememoró sus goles, pero también bromeó con sus recordadas fiestas y algunas anécdotas que compartió con el 'presi' Florentino Pérez.--Ronaldo Nazario: "La gente se imaginaba mis fiestas, pero no saben lo buenas que eran"--

bromeó sobre las fiestas que organizaba y que eran tan polémicas en la época.



Cuando eres joven haces estas cosas. Florentino es el nuevo Santiago Bernabéu. Él me echaba muchas broncas. La mejor anécdota fue un día que me llamó y me dijo: '¿Por qué no te quedas en casa? Mira a Figo...' Yo le dije: 'Presi, si tuviera la mujer que tiene Figo lo haría,