Tirón de orejas de Monegal a Javier Ruiz por su desafortunada entrevista al padre del español desaparecido en Londres

Ferran Monegal y Julia Otero reflexionaron, en la sección del colaborador catalán en el programa 'Julia en la Onda', sobre cual es el papel de la televisión cuando se producen atentados como el de Londres, donde en ocasiones se realizan programas en directo con pocas certezas y muchas incertidumbres.

Especialmente señalado ha estado en los últimos días el periodista de Cuatro Javier Ruiz que 'sufrió' en sus carnes que el padre del hasta ahora español desaparecido tras los atentados, Ignacio Echeverría, le colgara la llamada en pleno directo.

Muchos televidentes criticaron las preguntas de Ruiz y entendieron la actitud del padre del ciudadano español desaparecido.

Sin embargo, Monegal ha ido más allá al opinar que el problema no fueron las preguntas de Ruiz, que quizás no fueron las más oportunas, sino la 'obligación' de tener que llenar minutos y más minutos ante un asunto del que se desconoce aún casi todo que provoca situaciones tan delicadas e incómodas como esta.

Julia Otero sí se solidarizó con Ruiz o al menos, no hizo sangre, al entender que eso le puede pasar a cualquier profesional de la comunicación.

Tras recuperar el fragmento donde el padre de Ruiz acaba colgando el teléfono, comentaron: