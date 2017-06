Leticia Sabater confiesa que ha perdido el 'culillo' y las 'tetillas' por no comer

Tras sus regreso de la isla, Leticia Sabater está encantada con su regreso a la vida real, y tras disfrutar de un buen y apetitoso desayuno, se ha dado cuenta de que una de las cosas más importantes de este mundo es la comida.



De paso la ya ex concursante, según recoge Exclusivadigital, ha dado un repaso a quienes han diso sus compañeros de concurso. Cree que las personas que más se han alegrado de su expulsión han sido José Luis, Iván y Laura Matamoros. La persona que más le ha decepcionado ha sido Alba Carrillo "Me ha parecido un muerto", la que más le ha sorprendido para bien ha sido Gloria Camila "Es mi ganadora" y piensa Paola debería ser quién ocupara su lugar.--Leticia Sabater: "No tengo ni culillo, ni tetillas"--