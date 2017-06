Carmena deja de una pieza a Wyoming con su respuesta cuando le pide un balance de su mandato

Manuela Carmena cumplió con su anual visita a El Intermedio de laSexta para verse las caras con El Gran Wyoming y Sandra Sabatés.

Al cumplirse el segundo año de su mandato desde la victoria de la coalición municipal Ahora Madrid en las municipales de mayo de 2015, la primera pregunta prácticamente era obligada. Así pues, Wyoming pidió a su invitada que hiciera un balance de estos últimos 12 meses de su gestión. La respuesta le dejó de una pieza:

A mi lo de los balances no me gusta mucho porque es como raro. Pienso que ahí están las cosas que se han hecho. Creo que Madrid está más divertido, más vivo y la gente está más contenta. Y ya está, eso es lo que se me ocurre decir.