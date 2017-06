Ignacio Arsuaga: "Si mi hijo fuera transexual le buscaría ayuda"

Susanna Griso no ha dudado en hacer al líder de Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, la pregunta del millon: "Señor Arsuaga. Si su hijo o su hija fuesen homosexuales, ¿qué les diría?".



Les diría que le quiero con todo el amor de mi corazón, exactamente igual que al resto de mis hijos. Trataría de hablar con mi hijo para saber exactamente por qué dice eso y luego le intentaría ayudar,

contestó Ignacio Arsuaga a la presentadora de Espejo público, según recoge Ecoteuve.--El líder de Hazte Oír, a Susanna Griso: "Si mi hijo fuera transexual, buscaría ayuda"--.



Sin embargo, Griso insistió: "¿Qué significa le intentaría ayudar?". "Pues no lo sé, lo trataría de forma particular, es algo que no me ha pasado. Intentaría que mi hijo fuese feliz", espetó él.



Pero si fuese transexual, ¿le llevaría al psicólogo?,

repreguntó la presentadora.