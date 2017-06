Rojo despelleja a la portavoz de la plataforma sanitaria anti Amancio Ortega: "Lo suyo no es sectarismo, es gilipollez"

La donación de más de 300 millones de Amancio Ortega a la sanidad pública española ha desatado un debate enconado entre quienes aplauden la decisión del fundador de Inditex y los miembros de la Plataforma en defensa de la sanidad pública que están rechazando el dinero del empresario gallego.

'El Cascabel' (13TV), la noche del 7 de junio de 2017, contó una representate de la plataforma sanitaria, Luisa Lores, que se llevó un recital de palos por parte de todos los tertulianos por sus argumentos sectarios, cerriles e ignorantes a la hora de justificar por qué se rechazaba la dádiva de Amancio Ortega.

Lores, en comunicación telefónica con el programa presentado por Antonio Jiménez, argumentó las razones por las que ella y su plataforma rechazaban el dinero del dueño de Inditex:

Aunque no sea fácil de explicarlo, sí, estoy en contra. No es fácil explicarlo en dos palabras. Pero la cuestión es que la sanidad pública debe estar financiada, aparte de con impuestos y de forma progresiva, también debe haber un diagnóstico de las necesidades y, según las mismas, financiar y comprar los equipos, los fármacos y lo que sea necesario. Y eso sólo pueden hacerlo los profesionales del sector público. Cualquier incremento de equipos de radiodiagnóstico incide en el quehacer diario del sistema. Será un gasto lo que ahora es un regalo de 290 millones de euros porque van a suponer nuevos servicios, nuevos contratos de personal para mantenerlos los próximos años. No va a haber donación y se van a hacer muchas más pruebas. ¿Por qué creen que Amancio Ortega, un hombre que se dedica a ganar dinero, se mete ahora en la sanidad?