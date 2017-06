'Sálvame': Jorge Javier 'apuñala' a Matamoros sin piedad

Disfrazado como el Conde-Duque de Olivares, Jorge Javier Vázquez ha entrado este miércoles 7 de junio de 2017 al plató de 'Sálvame' a lomos de un caballo y en una nueva transformación del programa para ampliar su ya famosa pinacoteca.

El catalán ha comenzado la emisión del espacio de Telecinco, según recoge Ecoteuve, recriminando a Kiko Matamoros su insistencia en que existe un trato discriminatorio contra su hija Laura en Supervivientes. "Tú que sabes de qué va todo esto y cómo funciona la televisión, que uses esta serie de argumentos para no se qué. Laura está haciendo buen concurso, no está en teoría en peligro... me parece que no le beneficia para nada", comenzó defendiendo Vázquez al tiempo que el tertuliano recordaba las sorpresas, llamadas y regalos que han tenido otros concursantes.--Jorge Javier saca la espada con Kiko Matamoros por denunciar favoritismos en 'Supervivientes'--.