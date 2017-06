Ángel Garó arremete contra Paz Padilla y la dirección de 'Sálvame'

Ángel Garó ha puesto firmes a Paz Padilla y a la dirección de 'Sálvame' en una entrevista telefónica, concedida este jueves 8 de junio de 2017. Dado que ocupan gran parte del programa en hablar de él, dos semanas después de que que fuera detenido por supuesta violencia doméstica contra su novio.



Nada más descolgar el teléfono, según recoge Ecoteuve, Garó criticó a la presentadora.

Me dices cariño, cuando hace días le cogiste las manos al que me estaba asesinando... Porque tú sabes cómo ha sido esta relación,

le recriminó el humorista.--Ángel Garó acusa a 'Sálvame' de enriquecerse a su costa: "Quiero dinero"--.



Acto seguido, culpó al espacio presentado por Jorge Javier de enriquecerse a su costa:

Mientras que vosotros vivís de eso, yo he estado callado. Si me hubieran ofrecido tu trabajo yo no hubiera ido. El dinero que Sálvame está ganando conmigo... Esto es lo que quiero, dinero. Que lo sepa toda España. Quiero dinero para llevar a mi familia a darse un viaje después de este sufrimiento,