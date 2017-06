Risto Mejide se encabrona con Buenafuente por reirse de él, de su boda y de Laura Escanes

Es lo típico de las estrellas de la televisión y de los graciosos oficiales. Hacen chistes crueles, se rien del personal, ridiculizar al más pintado pero como les toquen un pelo, se ponen como fiueras, acuden a los jefes de sus cadenas en busca de amparo y llorarn como tontas.

Risto Mejide no lleva ni un mes como marido de Laura Escanes, ala que saca 21 años, y ya está apagando fuegos sobre una relación que, desde que se oficializó, ha acarreado algunas críticas por la diferencia de edad entre el publicista y la ‘it-girl'.

El más reciente es que el tiene que ver con algunos de los chistes y bromas usadas por Andreu Buenafuente en su programa, que no han hecho ni pizca de gracia al exmiembro del jurado de Operación Triunfo.

Andreu Buenafuente y Bob Pop repasaron la actualidad en Late Motiv (#0) y abordaron las palabras del publicista en la exclusiva que dio a la revista ¡Hola!.

Bob quiso saber si Buenafuente era amigo personal del publicista a lo que el showman respondió que él "no se considera amigo".

Además, ambos se refirieron al elevado número de invitados del enlace:

"A mí estas movidas con muchísima gente me ponen un poco nervioso, la verdad. Una boda de 500 ya no es una boda, es un evento. No puedes conocer casi a los 500".