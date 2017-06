Mila Ximénez les da un repaso a Gloria Camila y a su novio Kiko

La actitud que están teniendo Gloria Camila y su pareja, Kiko Jiménez, en su participación como concursantes ‘Supervivientes', parece gustarle en absoluto a Mila Ximenez .



Según recoge Exclusivadigital,

Yo me declaro anti Gloria Camila y anti Kiko en este momento, me parecen dos pandilleros de un tamaño excepcional ...una cosa es que tu vayas y que des juego y otra como dijo Joaquín Prat es que están todo el día de mala baba, no aguantan a nadie, son insoportables, maleducados, groseros...de todo ...pero cuando tu estás concursando en la isla que a mí me sucedió con Mercedes Milá...cuando tu esta y de repente una señora dice, no es que la productora y la cadena han decidido que va a ganar..eso perjudica porque la gente dice 'Ah, bueno pues si va a ganar para que vamos a votar a esta...yo estuve en peligro de esto...¡Cuidadito con eso!.--Mila Ximénez ahora contra Gloria Camila y su novio Kiko en ‘SV': "Son unos pandilleros, mal educados y groseros"--.