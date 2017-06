Ángel Garó 'despedaza' a Darío en 'Sálvame Deluxe'

La semana pasada, según recoge Telecinco, Darío acudió a 'Sábado Deluxe' y no solo mostró la denuncia que tiene interpuesta al humorista, sino que nos contó cómo era su relación con Ángel Garó.

Ahora el actor se entrevista con Jorge Javier y se defiende de todas esas acusaciones. Garó describe a su ex pareja como una persona desequilibra, que tiene una doble vida y con quien no mantenía relaciones sexuales.

Alegó que no 'follaban' debido a su medicación.

Además, Jorge Javier le ha preguntado sobre las declaraciones de una ex pareja de Darío en 'Sálvame'.--Ángel Garó, de su ex novio Darío: "Está desequilibrado y no manteníamos relaciones sexuales"--

UN NUMERITO DE CIRCO

El humorista llegó a 'Sábado Deluxe' dispuesto a defenderse de todas las acusaciones que sus ex parejas han vertido sobre él.

Jorge Javier se ha sentado junto a Ángel Garó y lo primero que ha querido saber es cómo se encuentra después de estar días escuchando cosas sobre él, a lo que ha contestado que lo que más le ha dolido es que se le relacionen con el maltrato porque el resto de lo que digan le es indiferente.