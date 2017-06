Esther Palomera se pone como el bicho del pantano con Inda por llamar pareja de novios a 'Pablenin y Yoko Ono'

Esther Palomera y Eduardo Inda no son dos contertulios a quien imaginar yéndose a compartir un café o unas cañas después de compatir plató en televisión. Se la tienen jurada y este 12 de junio de 2017 volvió a producirse el encontronazo.

Fue en 'El Programa de Ana Rosa' (Telecinco). Se hablaba sobre la moción de censura del 13 de junio de 2017, la de Podemos a Mariano Rajoy y nada más empezar a tomar la palabra Inda, la periodista de Huffington Post se desató cual bicho del pantano.

El director de Okdiario aseguraba que la moción de censura únicamente servía para el lucimiento de la pareja podemita, Pablo Iglesias e Irene Montero:

Yo no me atrevería a calificar de payasada lo que va a hacer mañana Podemos porque hay que respetar en democracia todo, pero lo que es evidente es que esta es una acción que se monta única y exclusivamente para que tengan protagonismo los novios, es decir Pablo e Irene, Irene y Pablo. Se monta sólo para eso. Aquí, en todo caso, quien tendría que presentar una moción de censura sería el segundo partido en el Parlamento, el PSOE.

Palomera saltaba a la yugular:

No estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, Inda. ¿En algún momento te has referido como 'los novios' a otras parejas que ha habido en el Parlamento en el PP? ¿Te has referido a eso? Irene Montero es portavoz parlamentaria de Podemos y en su actividad política a ti sólo te tiene que interesar su desarrollo político. ¿Alguna vez tú te has referido en ese tono despectivo a las parejas en el Parlamento que ha tenido el PP? Nunca. Eso es una falta de respeto. Y no te voy a dejar acabar porque lo que estás haciendo es una falta de respeto.