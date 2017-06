Imanol Arias dice que se llevó su dinero fuera de España "por miedo" a ETA

El año en el que ha dejado atrás los 60 años (cumplió 61 a finales de abril), está plagado de claroscuros: los papeles de Panamá le salpicaron en toda la cara y su historia de amor con Irene Meritxell terminó; sin embargo, Cuéntame, la serie que ha marcado su vida desde hace 17 años, sigue triunfando y dando audiencias, ha fichado por la nueva Velvet, y está a tope en el cine con la comedia Despido Improcedente, película que rueda junto al argentino Darío Grandinetti, último novio de su mujer, Pastora Vega, "una mujer a la que quiero muchísimo, la madre de mis hijos". Imanol dice que no tiene la vida económicamente resuelta: "Pienso vivir como mínimo 20 años más y trabajaré mientras tenga memoria", anticipa.

Según publica Informalia, si perdiéramos el pudor al tópico la primera pregunta contra Imanol Arias sería ésta: ¿Cuéntanos qué te pasó? Pero como las preguntas las hace el Dominical, basta con que tomemos nota de lo que les ha dicho a nuestros compañeros. "Lo mejor que puedo pensar es que soy capaz de hacer frente a mis errores", comenta.

Por supuesto, Arias entona su mea culpa en los 'papeles de Panamá', asumiendo que está "tocado" y que se está quitando "algo de orgullo y un poco de ego", reconoce. "He trabajado desde los 19 años, siempre he tenido éxito, he sido muy querido. Siempre he intentado hacer las cosas bien pero alguna vez no se han hecho y asumo cómo estoy", contesta, dando la cara como mejor puede.

La gran pregunta es por fin por qué ha sacado de España un dinero que según él no es negro, ni robado y lo ha ganado con su esfuerzo. "Por miedo. El miedo es el factor más importante para este tipo de cosas", se excusa el actor de Riaño. "Miedo y que alguien te ofrece una solución. Así se producen las cosas". O sea, que alguien le pervirtió y tomó la decisión de sacarlo malaconsejado?

Pero claro, no nos podemos marchar de aquí sin repreguntar, y el el Dominical insisten: ¿Miedo a qué, a otra guerra, a pasar hambre...?

Y es ahora cuando sale la Eta. Sí, la Eta: "No, no, las circunstancias personales que ocurrieron tras un discurso que yo hice contra Eta, cada uno las vive como las vive cada uno", explica el hombre que da vida a Antonio Alcántara. ¿Pero de qué estábamos hablando?"Insultos por carta de personas implicadas directamente en puesto de Gobierno y de partidos. Tuve que llevar guardaespaldas tres o cuatro años.

Deducimos de las respuestas de Imanol explican la presunta evasión de impuestos, o lo que sea llevarse el capital a Panamá, "por miedo a lo que pudiera pasar aquí". Y luego añade: "No estoy justificando nada, estoy contando lo que pasó". Tomamos nota.

Mientras tanto, su situación procesal es, a la espera: "El juez debe determinar la multa que me impone. Ya nada depende de mí, excepto cumplir las obligaciones

Del tema sentimental tras su ruptura, con Irene Meritxell, dice que está fenomenal: "Vivo solo, duermo en el medio de la cama y aún tengo hijos a los que dedicarme".