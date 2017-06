¡Tiembla Jorge Javier! Kiko Hernández quiere heredar tu trono en 'Sálvame'

¿Corre peligro el puesto de Jorge Javier Vázquez al frente de 'Sálvame'? Según publica este 12 de junio de 2017 la revista Semana, Kiko Hernández se postula como una de las apuestas de Paolo Vasile para darle un lavado de cara a 'Sálvame'.

La prestigiosa revista del corazón cuenta que:

Desde que Kiko Hernández entrase en la casa de Guadalix de la Sierra, allá por el 4 de abril de 2002, han pasado 15 años y el concursante no ha dejado escapar ni una oportunidad en el mundo de la televisión. ¡Qué se prepare Jorge Javier, no vaya a ser que le quite el puesto de presentador más solicitado y versátil de Telecinco! Y es que Kiko ha vuelto esta primavera después del nacimiento de sus hijas, Abril y Jimena, optando a lo más alto y no ha dudado a la hora de sustituir a Jorge Javier como presentador en ‘Sálvame'.