‘Supervivientes’: El motivo real por el que María Teresa Campos llamó a Edmundo

La llamada de María Teresa Campos a su pareja Edmundo en ‘Supervivientes' fue la protagonista de la entrega de este domingo 11 de junio de 2017, algo que Telecinco prometió siete días antes. La presentadora se despidió con un "te amo" que emocionó al humorista.

Este lunes 12 de junio de 2017, según recoge Exclusivadigital, en ‘Sálvame naranja', Terelu Campos explicaba los motivos que llevaron a su madre a realizar esa llamada telefónica. La colaboradora declaró que

Además, añade

Ella no tiene claro la llamada, pero le puede el sentimiento y el decir quizás yo lo estoy perjudicando con todo lo que le he dicho y en la manera en la que se lo he dicho.--El motivo por el que María Teresa Campos llamó a Edmundo en ‘Supervivientes'--.