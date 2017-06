Wyoming excita a los antitaurinos con el programa más faltón y manipulador con el toreo que se recuerda en mucho tiempo

Acabó la madrileña feria de San Isidro, un ciclo que ha vuelto a suponer un éxito en cuanto a impacto directo e indirecto en la economía de la ciudad, pero Wyoming y laSexta decidieron pasar de puntillas sobre este asunto y centraron sus focos en el supuesto machismo en el toreo.

Para ello, usaron una entrevista en el diario 'El Español', que dirige Pedrojota Ramírez, al torero valenciano Enrique Ponce para resaltar el machismo tanto del matador de Chiva como del mundo en el que se mueve.

El periodista plantea hasta tres preguntas sobre el delicado asunto a Ponce y este extiende su respuesta con su visión de las cosas, que no parece estar muy afín a lo que podemos entender por machismo:

Como hombre da vergüenza. Es que es algo que no entra en mi forma de pensar ni de ser. ¡Matar a una mujer! En mi vida le he levantado la mano ni a una niña ni a una mujer.

Estuve en un colegio mixto. Había como una consigna: a las niñas no se les pegaba nunca. Era parte de la educación que recibía. Lo he sentido siempre y así lo sigo sintiendo.

A esa evolución me refiero. En el toreo no hay ningún machismo. Sí lo ha podido haber en otras épocas. Porque era así en general. No sólo era machista el toreo, también la sociedad. En el ruedo, en una plaza de toros, está reflejado todo lo que se vive en la sociedad.

A Ponce le gustaría que hubiera más mujeres toreras, como en su día estuvo Cristina Sánchez, y recuerda que en algunos deportes como la F1 tampoco hay demasiadas mujeres simplemente porque son profesiones duras y muy físicas y en ese sentido las mujeres, por condiciones, lo tienen más complicado. Nada más, a pesar de que para Wyoming y los suyos es un crimen lo declarado:

Es una realidad. Como si hablamos de que el mundo de la Fórmula 1 es machista porque no corren mujeres. Son actividades en las que las mujeres no están tan presentes. A lo mejor es más difícil para ellas.

Yo no digo que esta sea una profesión para hombres, pero sí es verdad, y la historia lo dice, que tampoco es una profesión en la que las mujeres han tenido una parte importante como toreras. Eso no es ser machista.

Pues sí, sería bonito una mujer figura del toreo. Ya ha habido un caso de mujer torera muy importante como Cristina Sánchez.

Lo que ha sido Cristina Sánchez, que ha conseguido algo que no ha hecho ninguna mujer.

De todas formas el toro no pregunta ni sexo ni pide el carnet de identidad. No pregunta. El que sea capaz de ponerse delante de él y crear una obra de arte, que lo haga. Hay que tener capacidad.

Si una mujer saliera con condiciones suficientes, no digo sobresalientes, sino suficientes para torear, no me cabe la menor duda: iba a torear, entre otras cosas, porque no hay ninguna mujer arreando.

Las hay que están toreando, lo intentan. Si tuvieran la suerte de tirar para delante y triunfar estoy seguro de que torearían.

Porque es una excepción. Definitivamente creo que no hay machismo en el mundo del toro. Creo que la mujer está totalmente integrada.