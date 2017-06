Paula Vázquez de destapa como podemita y 'super, super fan' incondicional de Irene Montero

Esta convocatoria inédita en la historia de la democracia, la moción de censura presentada por Podemos contra el Gobierno de Mariano Rajoy, fue la protagonista de ayer 13 de junio de 2017, y su portavoz Irene Montero, una de las encargadas de defenderla.

Desde primera hora de la mañana me he despertado pidiendo café, zumo y una moción de censura,

ha declarado la presentadora de Movistar+ en palabras para Ctxt, según recoge Ecoteuve. Acto seguido, se ha deshecho en elogios con la política de Podemos:

Me he tenido que acercar aquí solamente por las ganas que tengo de verla en persona. Como mujer, me parece un ejemplo. Gracias Irene, muchas gracias, tía, qué grande eres,